Vysor, Android cihazınızı root etmeden Google Chrome tarayıcınızdan yönetebileceğiniz ücretsiz bir eklenti.

Erkan Calp - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vysor, Android telefon ve tabletinizi masaüstünüzden yönetmenize imkan tanıyan ufak bir Google Chrome eklentisi. Ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz eklenti sayesinde mobil cihazınızın ekranını web tarayıcınızdan görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede de oyunları doğrudan masaüstünüzden daha büyük ekranda oynama şansınız oluyor. Herhangi bir ücret gerektirmeden kullanılabilen Vysor uygulaması ile Android cihazınızın ekranını kolayca bilgisayara yansıtabilir, bilgisayar üzerinden Android cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama, hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Uygulamayı yükledikten sonra USB bağlantısı ile Android cihazınızı bağlayabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Vysor Özellikleri

Tamamen ücretsiz kullanım,

Çok basit ve hızlı bir şekilde Android cihazınızın ekranını PC'ye yansıtın,

Lisans gerektirmez,

Her kesimden kullanıcı tarafından basit bir şekilde kullanılabiliyor,

USB İle telefonunuzu PC'ye bağlayın ve ekranı yansıtın,

Süre kısıtlaması yok,

Masaüstünüzden Android cihazınızı yönetebileceğiniz onlarca uygulama var ancak hiçbiri Vysor kadar pratik değil. Android tabanlı cihazınızı masaüstünüze yansıtmak için tek yapmanız gereken cihazınızı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlamak ve sonrasında uygulama üzerindeki adımları takip etmek. Adımların her seviyede kullanıcının rahatlıkla tamamlayabileceği nitelikte olduğunu belirteyim.

Klavye ve fare kullanımını destekleyen Vysor’ı benzerlerinden ayıran tek nokta pratik yapıda tasarlanmış olması değil. Daha önce bu tarz bir uygulama kullandıysanız bağlantının sağlanabilmesi için root etmenin zorunlu olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak Vysor’da Android cihazınızı root etmeniz gerekmiyor. Sadece geliştiriciyi aktif etmeniz ve akabinde USB hata ayıklamayı açmanız kafi oluyor.

Vysor’ın Android cihazınızın ekranını dilediğiniz bir kişiyle paylaşabileceğiniz Vysor Share adında bir özelliği de bulunuyor. Karşı taraf nerede olursa olsun bu özellik çalışıyor. Eğer eklentinin bu özelliğini kullanmak isterseniz paylaş butonuna tıklamanız ve verilen bağlantıyı karşı tarafla paylaşmanız kafi. Karşı taraf verdiğiniz bağlantıyı açtığında cihazınıza uzaktan erişmiş oluyor.

Vysor İndir

Google Chrome web tarayıcısı üzerinde ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen Vysor ücretsiz yapısı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bilgisayar üzerinden akıllı telefonu kontrol etme özelliğine de sahip olan eklenti, düşük dosya yapısı ile bilgisayarları da kasmadan çalışmasını sağlıyor. Klavye ve fare kullanımıda sağlayan uygulama, basit bir yapıya sahip.