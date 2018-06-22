Adil Seçim uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan seçimlerde sandık görevlisi olmak için gönüllü başvurusunda bulunabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından geliştirilen Adil Seçim uygulaması, seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve oy sayımlarının en doğru şekilde yapılması için gönüllülük esasına bağlı olarak görevli alımı yapıyor. Uygulamayı indirdikten sonra tercih ettiğiniz bölgeye göre sizi görevli olarak atayan uygulamada, zorunlu bölgelerde görev yapmak istediğinizi de belirtebiliyorsunuz.

Oy verme işlemi tamamlanıp, sandıklar açıldıktan sonra sayılan oyların yer aldığı seçim tutanaklarını uygulama üzerinden merkeze göndererek gerçek zamanlı oy sayım işlemine katkıda bulunabiliyorsunuz. Sonuçlarda yanlışlık olduğunda anında itiraz dilekçelerini de hazırlayan uygulamada, çeşitli durumlarda yardım alabileceğiniz canlı destek bölümüne de ulaşabilirsiniz. Seçim gününde karşılaşabileceğiniz durumlar için ön bilgilendirme amaçlı bir bölüm de sunan Adil Seçim uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri