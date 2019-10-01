Dokunuşlarınızla hayat bulacak sulu ve yağlı boyalar ile çalışın. Vektör ve raster fırçalarını aynı tuval üzerinde kullanın. Photoshop'tan ve ünlü usta Kyle Webster'ın elinden çıkan binlerce favorinize ulaşın. Adobe Fresco, dünyanın en büyük ve en gelişmiş fırça seçeneklerini parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Tıpkı gerçek bir fırça gibi görünen, hissettiren ve çalışan canlı fırçalar ile Adobe Sensei'nin gücünden faydalanın. Gerçekçi sulu boyalar ile çalışın. 3B efekt elde etmek için yumuşak yağlı boyaları tuvaliniz üzerinde karıştırarak boyanızı kalınlaştırın. Katmanları parçalarına ayırmanıza ve seçtiğiniz kısımları maskelemenize imkan tanıyan yenilenmiş seçim ve maskeleme işlevini kullanarak çizim yapın.

Sol veya sağ elle çizimi kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzünüzü özelleştirin. Ayrıca dikkat dağıtıcı özellikleri ortadan kaldırmak için tam ekran moduna geçin.

Adobe Fresco ve Photoshop iş birliği sayesinde dosyaları sorunsuz şekilde çift yönlü olarak aktarabilir ve PDF, PSD ile PNG dahil olmak üzere projeleri farklı boyutlarda ve formatlarda kolayca dışa aktarabilirsiniz.

Sanatçılar, en sevdikleri çocukluk çizimlerini yeniden yapıyor!