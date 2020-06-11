Adobe Photoshop Camera, iPhone kamera uygulamasına en iyi alternatiflerden biri. Sıklıkla fotoğraf çeken biriyseniz ve çektiğiniz fotoğrafları Instagram ve diğer sosyal ağlarda paylaşmayı seviyorsanız, Photoshop Camera iOS uygulamasını denemelisiniz. Uygulamayı kullanmak için Photoshop bilginizin olması da gerekmiyor!

Adobe’nin ücretsiz kamera uygulaması Photoshop Camera, iPhone’un kamera uygulamasını aratmayacak kalitede, hatta çok daha başarılı. Fotoğraflarınız için çekim esnasında uygulayabileceğiniz 80’nin üzerinde filtre ve Photoshop efektleri mevcut ve de ücretsiz olarak ekleyip kullanabiliyorsunuz. Uygulama yapay zekadan güç aldığından size neredeyse hiçbir şey kalmıyor, her şeyi Photoshop Camera otomatik olarak uyguluyor.

Adobe Photoshop Camera iOS iPhone Kamera Uygulaması Özellikleri