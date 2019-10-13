Algelsin uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan market alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Online market alışverişi hizmeti veren ve şimdilik sadece Antalya’da kullanılabilen Algelsin uygulamasında, 50’yi aşkın kategoride sunulan binlerce ürüne ulaşabilirsiniz. Atıştırmalık, gıda, içecek, dondurma, temizlik, kişisel bakım, oyuncak ve yapı market gibi kategoriler sunulan uygulamada, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri sepetinize ekleyebilir ve siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

Siparişiniz yola çıktığında kuryenin konumunu anlık olarak takip edebileceğiniz Algelsin uygulamasında yapı market kategorisinde sunulan ürünler için montaj hizmeti de alabiliyorsunuz. Montaj gerektiren ürünleri sepetinize eklediğinizde Ustam Gelsin seçeneğini işaretleyerek dilediğiniz saatte kapınıza gelen ustalar, ürünlerin montaj işlemlerini de kısa sürede gerçekleştiriyorlar. Kredi ve banka kartlarınız ile güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Algelsin uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.