Antalya Akıllı Şehir uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan birçok belediyecilik hizmetinden yararlanmanızı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Antalya Akıllı Şehir uygulaması, Antalya’da yaşayan ve turistik amaçlı gelen vatandaşlara birçok konuda büyük kolaylık sağlıyor. Şehir rehberi ve gezi rehberi ile şehrin birçok noktasını keşfedebileceğiniz Antalya Akıllı Şehir uygulamasında nöbetçi eczane, taksi ve otobüs gibi ulaşım hizmetlerini de kullanabilirsiniz.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyurular ve güncel haberleri de sizlere sunan Antalya Akıllı Şehir uygulamasında, ücretsiz Wi-Fi noktalarını da keşfedebilirsiniz. Otobüs duraklarını görme, bakiye sorgulama ve yükleme noktalarını görme gibi birçok hizmet sunan Antalya Akıllı Şehir uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri