ApowerManager uygulamasıyla iOS cihazlarınız ile bilgisayarınız arasında kolayca bağlantı kurabilir ve dosyalarınızı yönetebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızdaki dosyalarınızı daha kolay bir şekilde yönetebilme imkanı sunan ApowerManager uygulaması, bilgisayarınız ile hızlı ve pratik bir şekilde bağlantı kurabilmenizi ve dosya transferi gerçekleştirebilmenizi sağıyor. Modern ve basit bir arayüz sunan ApowerManager uygulamasında video, resim, müzik, belge vb. dosyalarınızı kolayca yönetebilmeniz ve aradığınız dosyaları anında bulabilmeniz de mümkün.

Telefonunuzdaki verileri tek dokunuşla temizleme imkanı da sunan ApowerManager uygulamasında, fotoğraflarınıza filtreler, efektler, emojiler, metinler ekleyebileceğinizi ve döndürme, kırpma, bulanıklaştırma gibi araçları kullanabileceğinizi de belirtelim. Bunların dışında müziklerinizin keyfini çıkarabileceğiniz bir araç da sunan ApowerManager uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri