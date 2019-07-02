Arnavutköy Belediyesi uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

E-belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarına sunan Arnavutköy Belediyesinin mobil uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok hizmetten yararlanabilmenizi sağlıyor. Belediyeye gitmenize gerek kalmadan gerçekleştirebileceğiniz işlemlerin yanında güncel haberler, duyurular ve etkinlikler den de haberdar olabileceğiniz uygulamada, kent rehberini de inceleyebilirsiniz.

Vergi vb. ödemelerinizi iPhone ve iPad cihazlarınızdan güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Arnavutköy Belediyesi uygulamasında, nöbetçi eczaneler listesini de görebiliyorsunuz. Hizmet rehberi, projeler ve daha birçok özellik sunan Arnavutköy Belediyesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri