Arnavutköy Belediyesi uygulaması, akıllı telefonlarınızdan e-belediye hizmetlerini sizlere sunuyor.
Arnavutköy Belediyesi uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
E-belediyecilik hizmetlerini vatandaşlarına sunan Arnavutköy Belediyesinin mobil uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok hizmetten yararlanabilmenizi sağlıyor. Belediyeye gitmenize gerek kalmadan gerçekleştirebileceğiniz işlemlerin yanında güncel haberler, duyurular ve etkinliklerden de haberdar olabileceğiniz uygulamada, kent rehberini de inceleyebilirsiniz.
Vergi vb. ödemelerinizi iPhone ve iPad cihazlarınızdan güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Arnavutköy Belediyesi uygulamasında, nöbetçi eczaneler listesini de görebiliyorsunuz. Hizmet rehberi, projeler ve daha birçok özellik sunan Arnavutköy Belediyesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Kent rehberi
- Hizmet rehberi
- E-belediye hizmetleri
- Güncel haberler ve duyurular
- Etkinlik haberleri
- Nöbetçi eczaneler
- Ödeme işlemleri