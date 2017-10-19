İnternetten alışveriş yaparak nakit para kazanmak istiyorsanız, Artıway uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

İnternet alışverişlerinizi fırsata dönüştüren Artıway platformu, çeşitli alışveriş sitelerine özel bonus kazanma şansı sunuyor. Alışveriş sitelerine referans linkiyle giriş yaparak vaat edilen oranlarda bonus kazanabileceğiniz uygulamada, bonuslarınız 30 TL’ye ulaştığında banka hesabınıza ödeme yapılmasını isteyebiliyorsunuz. Daha fazla bonus kazanabilmeniz için de rozetleri kullanımınıza sunan uygulamada, çeşitli işlemlerinizde kazanabileceğiniz rozetler ile ödüller ve bonus oranları kazanabilirsiniz.

Uygulamanın çalışma mantığını özetleyecek olursak; bir alışveriş sitesi için yüzde 10 oranında bonus kazanma şansı sunulduğunu varsayalım. Bonus kazanmak için referans linkine tıkladığınızda, toplam alışveriş tutarınızın yüzde 10’unu Artıway hesabınıza bonus olarak kazanabiliyorsunuz. Platforma kaydolduğunuzda, arkadaşlarınızı davet ettiğinizde veya rozetleri topladığınızda ekstra bonus kazanabilmeniz mümkün. Eğer siz de internet alışverişlerinizden nakit para kazanmak istiyorsanız, Artıway uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.