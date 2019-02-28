Atlas uygulaması iOS cihazlarınızdan her gün yeni İngilizce kelimeler öğrenmenizde büyük kolaylık sağlıyor.

İngilizce dilini ne kadar iyi konuşursanız konuşun, kelime dağarcığınız yeterince iyi değilse çeşitli durumlarda zorluk yaşayabilirsiniz. Sürekli yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz bir uygulama olan Atlas, kelimelerin anlamını öğretmenin yanında örnek cümleler, telaffuzlar ve eş anlamlı kelimeleri de sizlere sunuyor.

Üç farklı yeterlilik seviyesi sunan ve kendinizi uygun gördüğünüz seviyeden başlayabileceğiniz Atlas uygulamasında ilginizi çeken kelimeleri daha sonra incelemek için kaydedebiliyorsunuz. Boşluk doldurma ve çoktan seçmeli egzersizler sunan Atlas uygulamasında kelimelerin yazılışlarını öğrenmeniz için de egzersizler bölümüne sahip durumda. Kelimeleri kategorilerine göre gruplandıran ve öğrenmenizi kalıcı hale getirmeyi amaçlayan Atlas uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.