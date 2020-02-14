Başkent Mobil (iOS) uygulaması, Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak Türkiye’nin ilk akıllı mobil uygulaması. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan resmi nitelikli akıllı belediye uygulaması Başkent Mobil, Android telefon ve iPhone’larda kullanılabiliyor.

Ankara’nın akıllı mobil uygulaması Başkent Mobil, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir uygulama. Bulunduğunuz konuma en yakın eczaneleri hızlıca görüntüleme, yol çalışmalarından haberdar olma, AnkaraKart bakiyesi sorgulama ve kredi kartıyla bakiye yükleme, sokak hayvanlarına yardım etme, olası doğal afetler ve kötü hava koşulları için bildirim alma, Büyükşehire ait tüm park ve bahçeleri öğrenme, tek tuşla hasta nakil ambulans talebi oluşturma ve daha birçok hizmetten faydalanabiliyorsunuz.

Başkent Mobil iOS Uygulaması Özellikleri