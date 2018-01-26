Better Half, iOS cihazlarınızda sevgilinizle veya eşinizle kullanabileceğiniz bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Eşinizle veya sevgilinizle özel günlerinizi hatırlamak ve ilişkiye başladığınız günden bu yana geçen süreyi hesaplamak için kullanabileceğiniz Better Half, özel günleriniz için bildirim almanızı da sağlıyor. Uygulamayı başlattığınızda sizin ve partnerinizin adını, partnerinizin doğum tarihini, fotoğraflarınızı ve ilişkiye başladığınız tarihi seçtikten sonra isteğe bağlı olarak telefon numarasını da ekleyebiliyorsunuz. Doğum gününde, ay ve yıldönümünüzde size bildirim de gönderen Better Half, ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu da ister gün olarak isterseniz de yıl, ay ve gün şeklinde görmenizi sağlıyor.

Hatırlatıcı özelliği dışında aşk, özlem, doğum günü, yıldönümü, eğlenceli ve alıntılar başlıkları altında hislerinizi en doğru kelimelerle anlatan mesajlar da sunan Better Half uygulamasında, sevgilinizin cep telefonunu eklediyseniz ana ekranda yer alan butonları kullanarak ister direkt arayabilir, isterseniz de FaceTime ile görüşebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz Better Half uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.