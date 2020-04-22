Beyhan'ın Mutfağı, ünlü yemek ve mekan yazarı Beyhan Kadayıfçı’nın yemek tariflerini içeren resmi mobil uygulama. Instagram ve YouTube’da en çok takip edilen isimlerden biri olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Beyhan Kadayıfçı’nın mobil uygulaması Beyhan’ın Mutfağı’nda çeşit çeşit, pratik, hepsi birbirinden leziz yemek tarifleri mevcut.

Yemek tariflerinin sade bir şekilde paylaşıldığı harika bir mobil uygulama Beyhan’ın Mutfağı. Beyhan Kadayıfçı’nın 12.12.2012’den bugüne bütün tarifleri uygulamada mevcut. iPhone’unuza ücretsiz indirip doğrudan içeriğinden faydalanabiliyorsunuz.

Tarifler Listesi bölümünde yüzlere tarif sizi bekliyor. Çorbalar, ana yemekler, zeytinyağlılar, etli ve tavuklu yemekler, poğaça, börek ve diğğer hamur işleri, içecekler, turşular, sarma/dolma, kurabiyeler, atıştırmalıklar, hatta çay saatinde misafirlerinize, ailenize, sevgilinize, arkadaşlarınıza hazırlayabileceğiniz tatlar bile mevcut. Tarifini aradığınız yemeği kolayca bulmanız için arama özelliği de mevcut. Hangi yemeği yapsam, akşama ne pişirsem veya misafirlere ne çıkarsam? vb. sorular sormuşsunuzdur. Tariflerin hepsi çok güzel olduğundan ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Ne Yapsam? bölümü her kategoriden rastgele seçim yaparak size yardımcı oluyor. Beyhan Kadayıfçı’nın sosyal medya hesaplarını takip etmenizi de öneririm. Yemeklerin hazırlanma aşamasını canlı canlı görebilir, püf noktaları kendisine sorabilir, canlı yayına katılabilirsiniz.