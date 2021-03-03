Binance TR, 7/24 banka transferi ile Türk Lirası yatırıp Bitcoin, Ethereum, Ripple ve diğer kripto paraları alıp satabileceğiniz platformlardan. Güvenilir ve kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkan kripto para platformu Binance TR mobil uygulaması ile de hizmet veriyor. Kripto para piyasasına göz atmak, düşük komisyonlarla alım-satım işlemleri yapmak için hemen Binance TR uygulamasını indirin. Binance TR mobil uygulamasını iPhone’unuza App Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

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Türkiye’nin kripto para borsası Binance TR ile hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin ve diğer kripto paraları alıp satabilir, varlıklarınızı kolayca yönetebilirsiniz. BTC, ETH, DOGE, LİNK, TRX ve diğer kripto paraların fiyatlarını anlık takip etme, popüler indikatörlerle çizim ve grafikler yaparak piyasayı detaylı şekilde inceleme, düşük hatta %0 komisyon fırsatıyla ücretsiz işlem yapma, 7/24 Türk lirası yatırma ve çekme işlemi yapma şansına sahipsiniz. Tüm Binance hesapları arasındaki transferler ücretsizdir. Kripto para ve TL yatırma ve çekme işlemlerinizi anında gerçekleştirebilirsiniz.

Binance TR uygulamasından Bitcoin veya başka kripto paraları alıp satmanız dahi kazanabilirsiniz. Referans programıyla davet ettiğiniz kullanıcıların ödedikleri komisyonlardan %20’ye kadar gelir elde edebilirsiniz. İsterseniz %10’a kadar geri ödemeyi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Binance TR güvenilir mi? Binance TR uygulamasında kullanıcı fonları internet bağlantısı bulunmayan soğuk odalarda saklanıyor. Dijital varlıklarınız güvenlik risklerine karşı en üst düzeyde korunuyor. Google doğrulama, SMS doğrulama, beyaz liste gibi güvenlik önlemleri mevcut. Kullanıcılar, soğuk cüzdanlarda saklanan Güvenli Varlık Fonu ile güvence altında tutuluyor.

Kripto para piyasasında, Bitcoin alım satım işlerinde ister yeni başlayan ister deneyimli biri olun, 7/24 destek Türkçe dilde alabileceğiniz alanında uzman kişiler var.