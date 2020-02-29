Bizİzmir uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan İzmir’de gerçekleşen tüm etkinliklerden ve güncel haberlerden anında haberdar olabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Bizİzmir uygulaması, İzmir’de ikamet eden kullanıcıların etkinlikler, duyurular ve haberlerden anında haberdar olmasını sağlıyor. Çeşitli durumlar hakkında görüş ve önerilerinizi paylaşmanıza izin veren ve bu konuyu ciddiye alan belediye, aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerinden de haberdar olmanızı sağlıyor.