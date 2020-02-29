Bizİzmir uygulamasında, şehrinizle alakalı görüşlerinizi bildirebilir ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.
Bizİzmir uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan İzmir’de gerçekleşen tüm etkinliklerden ve güncel haberlerden anında haberdar olabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Bizİzmir uygulaması, İzmir’de ikamet eden kullanıcıların etkinlikler, duyurular ve haberlerden anında haberdar olmasını sağlıyor. Çeşitli durumlar hakkında görüş ve önerilerinizi paylaşmanıza izin veren ve bu konuyu ciddiye alan belediye, aynı zamanda kültür-sanat etkinliklerinden de haberdar olmanızı sağlıyor.
Şehirde uygulanması düşünülen bir proje veya yatırımla alakalı görüşlerinizi belirtebileceğiniz ve anketlere katılabileceğiniz Bizİzmir uygulamasında, sonuçları da takip edebilirsiniz. İzmirim Kart’a yükleme yapabilme, boş otoparklar ve nöbetçi eczaneleri görme gibi özellikler de bulunan Bizİzmir uygulamasında gönüllü olarak çeşitli projelere katılabilir, bu katılımlarınızdan puan kazanarak konser, tiyatro ve kurslarda harcayabilirsiniz. Eğer siz de tüm bu imkanlardan faydalanmak istiyorsanız, Bizİzmir uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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