BloombergHT Live

Bloomberg HT Live uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan BloombergHT canlı yayınlarını dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.

Televizyon, radyo ve haber sitesi ile yayın hayatını sürdüren Bloomberg HT’nin resmi mobil uygulaması ile artık dilediğiniz her yerden radyo ve TV canlı yayınlarını takip edebilmeniz mümkün. Web sitesindeki haberler bölümünü de inceleyebileceğiniz uygulamada, piyasaların anlık durumunu da takip edebilirsiniz.