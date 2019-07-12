BloombergHT Live uygulaması ile canlı yayınları seyredebilir, güncel haberleri takip edebilirsiniz.
Bloomberg HT Live uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan BloombergHT canlı yayınlarını dinleyebilir ve izleyebilirsiniz.
Televizyon, radyo ve haber sitesi ile yayın hayatını sürdüren Bloomberg HT’nin resmi mobil uygulaması ile artık dilediğiniz her yerden radyo ve TV canlı yayınlarını takip edebilmeniz mümkün. Web sitesindeki haberler bölümünü de inceleyebileceğiniz uygulamada, piyasaların anlık durumunu da takip edebilirsiniz.
TV ve radyodaki yayın akışını da inceleyebileceğiniz Bloomberg HT Live uygulamasında, sorularınızı ve yorumlarınızı ekran yüzleriyle paylaşabiliyor ve yorumlarını takip edebiliyorsunuz. Ekonomi, piyasa, siyaset ve jeopolitik haber akışlarını anlık olarak alabileceğiniz Bloomberg HT Live uygulamasında, kaçırdığınız radyo programlarını Podcast bölümünden dinleyebilmeniz de mümkün. Eğer siz de ekonomiyi yakından takip ediyorsanız, iş ve finans dünyasındaki önemli kişilerle yapılan programları kaçırmak istemiyorsanız Bloomberg HT Live uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.