Bricks, Ketchapp’ın iOS platformuna özel çıkardığı reflekslere dayalı oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahat oynanış sunan yapımda ne kadar hızlı ve dikkatli olduğumuz ölçülüyor. Renkli tuğlaları eşleştirerek yok etmeye dayalı basit görünümlü bu oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Basit görsellere sahip oyunda puan toplamak son derece basit. Tek yapmanız gereken; kontrolünüzdeki tuğlanın platformdaki tuğlanın rengiyle eşleşmesini sağlamak. Renk eşleştirme oyunları arasında en zorlusu diyebilirim. Üst üste dizili tuğlalardan oluşan rengarenk platformun üste çıkmaması için sağa sola oynatabildiğiniz tuğlanızı kendi rengiyle eşleşen tuğlanın üzerine getirerek yok etme, patlatma yapmanız gerekiyor.