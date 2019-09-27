Bridgefy - Offline Messaging, internetsiz çalışmasıyla deprem anı gibi hatların kesildiği zamanlarda hayat kurtaran ücretsiz bir mobil uygulama. Deprem zamanı operatörlerin altyapı yetersizliğinden kaynaklanan iletişim zorluğunu ortadan kaldıran iOS uygulaması, Bluetooth aracılığıyla 100 metreye kadar çalışıyor ancak mesh mode ile bu mesafe iki kata kadar çıkabiliyor.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen başka bir deyişle internetsiz çalışan mesajlaşma uygulamaları doğal felaketlerin yaşandığı anlarda hayat kurtarıcı rol üstleniyor. Türkiye gibi altyapısı güçlü olmayan ülkelerde afet anında hatların kesilmeye yaşanan iletişim sıkıntısını çözüyor bu tür uygulamalar. İnternetsiz çalıştığından iPhone’unuzun Bluetooth bağlantısını aktif etmeniz gerekiyor. Bluetooth üzerinden civardaki cihazlarla haberleşiyor, tabii ki uygulamayı o anda ne kadar çok kişi kulanırsa erişim ağı o kadar genişliyor, bulunma ihtimaliniz de artıyor. Bu kötü senaryo dışında da uygulamayı yakınınızdakilerle internetsiz mesajlaşmak için de kullanabilirsiniz tabii ki. Uygulamanın online kullanılabilir başka özellikleri de mevcut.

Bridgefy İnternetsiz Mesajlaşma Uygulaması Özellikleri