Bubble Group Messenger, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz basit ve eğlenceli bir mesajlaşma uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor.

Birbirinden farklı özellikleriyle karşımıza çıkan eğlenceli ve kullanışlı bir mesajlaşma uygulaması olan Bubble Group Messenger, arkadaşlarınızla konuşmanıza olanak sağlıyor. Eğlenceli grup konuşmaları gerçekleştirebileceğiniz ve konferans görüşmeleri yapabileceğiniz uygulama ile pek çok farklı özelliğe sahip oluyorsunuz. Basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle ön plana çıkan uygulamada medya desteğinden gif desteğine kadar pek çok eklenti yer alıyor. Arkadaşlarınızla aynı anda görüntülü ve sesli görüşmeler yapabilmenize de olanak sağlayan uygulama, keyifli vakit geçirmenize yardımcı oluyor.

Bubble Group Messenger uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.