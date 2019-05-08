Butterfly - Insta Highlight Cover, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı uygulamasıdır.

Instagram profillerinizi daha renkli bir hale getirmek için kullanabileceğiniz bir uygualma olan Butterfly - Insta Highlight Cover, basit kullanımı ve tonlarca içeriğiyle dikkat çekiyor. Uygulamada yer alan ikonik resimleri kullanarak Instagram'da kaydetmiş olduğunuz hikayerinizin duvar kağıtlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ücretsiz bir kullanıma sahip olan uyguılamada hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi yer alıyor. Minimalist görselleri ve sade arayüzüyle de beğenerek kullanabileceğiniz bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Her türlü kategoriden onlarca içeriğe anında ve hızlı erişim sağlayabileceğiniz Butterfly - Insta Highlight Cover, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama. Hemen hemen her kategoriye uygun ikonik resimleri içeren uygulamada hoş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Butterfly - Insta Highlight Cover uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.