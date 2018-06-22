CHP Mobil uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Cumhuriyet Halk Partisi’ne dair güncel tüm haberleri ve bilgileri öğrenmenizi sağlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin resmi mobil uygulaması olan CHP Mobil, partinin son dakika haberlerini takip edebilmenizin yanında fotoğraf ve video gibi içeriklerine de ulaşabilmenizi sağlıyor. Partinin tarihçesi, genel programı, tüzüğü, yönetmeliği ve seçim bildirgelerini de takip edebileceğiniz uygulamada, parti yöneticileri ve genel merkez iletişim bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

CHP’ye gönüllü olarak başvuru yapmak isteyenlerin detaylı bilgi alabileceği CHP Mobil uygulamasında, online üyelik sistemi de sunuluyor. Ayrıca, aidat ve bağış yapmak isteyenler de uygulamanın ilgili bölümünden gerekli bilgileri öğrenebiliyor ve işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Eğer siz de CHP hakkındaki son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, CHP Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.