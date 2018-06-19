Ciao - Feel the Music, iPhone/iPad kullanıcıları tavsiye edeceğim ücretsiz müzik çalar, müzik dinleme uygulaması. App Store’da en çok oylanan, indirilen Türkçe müzik çalar uygulamasında yerli ve yabancı binlerce şarkı yer alıyor.

iOS cihazınızda takılmadan müzik dinleyebileceğiniz, arka planda çalma, kilit ekranından kontrol sunan tam özellikli medya oynatıcıya sahip bir müzik çalar arıyorsanız Ciao - Feel the Music’i denemenizi öneririm. Tamamen ücretsiz olmasına karşın reklamlarla boğmayan, arayüzü de oldukça sade ve hızlı olan bu müzik çalarda en yeni, en çok dinlenen parçaları kolayca bulabiliyorsunuz. Müzikleri tek tek dinleyebildiğiniz gibi çalma listeleri (sınırsız) oluşturabiliyorsunuz.

Ciao - Feel the Music Özellikleri: