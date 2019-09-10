iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Civilim uygulaması ile anne, bebek ve çocuk kategorilerinde ihtiyacınız olan ürünleri kolayca bulabilirsiniz.

Anne, bebek ve çocuk ürünleri üzerine tanınmış bir marka olan Civil mağazalarının resmi mobil uygulaması Civilim ile iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden online alışveriş deneyimini yaşayabilirsiniz. Bebek telsizi, sağlık ürünleri, bakım ürünleri, güvenlik ürünleri, hamile kıyafetleri, oyuncak, kırtasiye, araç-gereç vb. kategorilerde sunulan yüzlerce çeşit ürün yelpazesi sunan Civilim uygulamasında, beğendiğiniz ürünleri inceledikten sonra kolayca sepetinize ekleyebilir ve sipariş verebilirsiniz.

Kampanyalar, indirim kuponları ve hediye çeki fırsatlarından yararlanabileceğiniz Civilim uygulamasında, aradığınız özel bir ürün varsa gelişmiş arama özelliğini kullanarak aradığınız ürünleri kısa sürede bulabilirsiniz. Siparişlerinizin kargo hareketlerini de görüntüleyebileceğiniz Civilim uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.