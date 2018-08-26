Cloud Music Player uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızda bulut depolama hesaplarınızdaki müziklerinizi dinlemenize olanak sağlıyor.

iPhone ve iPad cihazlarınızın depolama alanını doldurmadan sevdiğiniz müzikleri dinlemek istiyorsanız, Cloud Music Player uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Google Drive, DropBox, OneDrive vb. bulut depolama hizmetleriyle uyumlu çalışan Cloud Music Player uygulamasında, hesaplarınıza giriş yaptıktan sonra müziklerinize kolayca erişebilirsiniz.

İnternet bağlantısı olmadan sevdiğiniz şarkıları dinlemek istiyorsanız, uygulamada bulut depolama hesaplarınıza giriş yaptıktan sonra tüm müziklerinizi cihazlarınıza indirmeniz gerekiyor. MP3, M4A, WAV ve daha birçok formatı destekleyen uygulamada uyku zamanlayıcısı özelliğini kullanarak cihazınızın batarya kullanım süresini artırabilirsiniz. Arka planda müzik çalma, liste oluşturma, karışık şarkı çalma, yeniden isimlendirme ve daha birçok özelliğe sahip olan Cloud Music Player uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.