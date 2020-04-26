Diyanet Fetva uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden merak ettiğiniz dini konuların cevabını bulabilirsiniz.

Vatandaşlar tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına en çok sorulan soruları ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bu sorulara verilen cevapları sizlere sunan Diyanet Fetva uygulamasında, dini konularda merak ettiğiniz birçok konuyu inceleyebilirsiniz.

İnanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve daha birçok konuyu kategoriler halinde sıralayan ve aradığınız sorulara daha kolay ulaşmanızı sağlayan Diyanet Fetva uygulamasında, anahtar kelimeleri kullanarak arama yaparak da sorulara ulaşabiliyorsunuz. Yazı boyutu ayarlama butonlarını kullanarak daha rahat bir şekilde okuma yapabileceğiniz Diyanet Fetva uygulamasında, soru ve cevapları yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Eğer sizin de merak ettiğiniz konular varsa Diyanet Fetva uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.