Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve bir milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen Doomsday Preppers, yerin altına onlarca kattan oluşan dev bir bina inşa edebileceğiniz ve çeşitli görevler üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve eğlenceli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, yer altına sürekli yeni katlar inşa ederek ilerlemek ve katlara farklı eşyalar taşıyarak görevleri tamamlamaktır. Katlardan aşağı inmek için elmas toplamanız gerekmektedir. Ayrıca katlarda farklı üretim yerlerinin kilidini açmak için altına ihtiyacınız olacaktır. Asansör yardımı katlarda gezinebilir ve görevleri başarıyla yerine getirerek seviye atlayabilirsiniz.

Mobil platformda strateji kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Doomsday Preppers ile 150 farklı kadın ve erkek avatar karakterinden dilediğinizi seçebilir ve yeni bir serüvene atılabilirsiniz. Yerin altına doğru toplamda 140 farklı kat inşa edebilir ve bu katlara yüzlerce ürün yerleştirebilirsiniz. Katlara güvenlik, laboratuar, su deposu, market ve daha birçok farklı alanda üretim merkezi kurabilirsiniz.