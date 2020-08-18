DoubleTake by FiLMiC Pro (iOS) uygulaması ile birlikte iPhone'unuzu ve iPad'inizi çok kameralı bir stüdyo haline getirin. iPhone'da ve iPad'de aynı anda iki kamera ile video çekme uygulaması olan DoubleTake by FiLMiC Pro, kullanıcılar tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde indirilebilir ve kullanılabilir.

DoubleTake by FiLMiC Pro (iOS) Ücretsiz İndir!

DoubleTake ile birlikte kullanıcılar birbirinden farklı video kaydetme yöntemlerine kavuşuyor. Eğer bir video içerik üreticisi ya da sadece video çekmeyi seven birisi iseniz DoubleTake by FiLMiC Pro İndir tuşuna basmanız ve uygulamanın sunduğu benzersiz özelliklerden hemen faydalanmanız mümkün.

Peki DoubleTake by FiLMiC Pro kullanıcılara neler sunuyor?

- Cihazınızdaki kameralardan faydalanın! DoubleTake sizlere hangi kameraları kullanmak istediğinizi sorar ve çekimi nasıl çerçeveleyeceğinize kadar tüm ayrıntılarda yardımcı olur.

- Karşılıklı sohbet edin! Uygulamada yer alan düz ve ters çekim ile birlikte kamerayı ortaya koyabilir, bir kamera ile kendinizi ve bir kamera ile karşınızdaki kişiyi aynı anda kayıt edebilirsiniz.

- Geniş ve daha geniş! Aynı konumun geniş açılı ve ultra geniş açılı görüntülerini aynı anda kaydedin.

Bu uygulamada otomatik odak ve poz ayarlamaları için tam kare odak ve poz kullanılıyor. Proje gereksinimlerinize bağlı olarak 24 fps, 25 fps ve 30 fps arasında seçimler yapabilir, yüksek bit hızlarında 1080p görüntüler kaydedebilirsiniz.

iPhone'da Aynı Anda İki Kamera ile Video Çekme Uygulaması

Eğer iPhone'unuzda aynı anda iki kamera ile çekim yapmak istiyorsanız iOS 13 ve üstü sürümlerde çalışan bir cihaza ihtiyacınız olacak. Uygulama içerisindeki bazı özelliklerin donanımsal ihtiyaçlar nedeni ile model bazında farklılık gösterebileceğini belirtelim.

iPad'de Aynı Anda İki Kamera ile Video Çekme Uygulaması

Yeni güncelleme ile birlikte iPad Pro (2020) kullanıcıları da bu uygulamadan faydalanabiliyor ve aynı anda iki kamera hem normal hem de ekstra geniş açılı görüntüleri kaydedebiliyor.