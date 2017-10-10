Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulaması iOS cihazlarınızdan yüzlerce yemek tarifini sizlere sunuyor.

Misafirlerinize ne hazırlayacağınızı bulamıyorsanız veya özel günlerde sofranızda farklı lezzetler olsun istiyorsanız, Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasına göz atmalısınız. Tuzlular, tatlılar, içecekler ve turşu, reçel gibi başlıklar altında hem resimli hem de videolu yemek tarifleri sunan uygulamada, yemeklerin adım adım nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Yemeklerin ortalama pişirme sürelerini ve zorluğunu da sizlere sunan uygulamada, belirli bir yemek tarifi arıyorsanız Ara bölümünü kullanabilirsiniz.