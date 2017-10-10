Dr. Oetker Tarif Dünyası ile tatlı ve tuzlu yüzlerce yemek tarifini resimli ve videolu olarak inceleyebilirsiniz.
Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulaması iOS cihazlarınızdan yüzlerce yemek tarifini sizlere sunuyor.
Misafirlerinize ne hazırlayacağınızı bulamıyorsanız veya özel günlerde sofranızda farklı lezzetler olsun istiyorsanız, Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasına göz atmalısınız. Tuzlular, tatlılar, içecekler ve turşu, reçel gibi başlıklar altında hem resimli hem de videolu yemek tarifleri sunan uygulamada, yemeklerin adım adım nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Yemeklerin ortalama pişirme sürelerini ve zorluğunu da sizlere sunan uygulamada, belirli bir yemek tarifi arıyorsanız Ara bölümünü kullanabilirsiniz.
Tarifleri favorilerinize ekleyerek daha sonra kolay erişim sağlamanızı da mümkün kılan uygulamada, alışveriş listenizi de oluşturabiliyorsunuz. Yemek yaparken bazı adımlarda belirli bir süre beklemeniz gerekiyorsa, Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulaması buna da bir kolaylık getiriyor ve Mutfak Saati özelliğini sizlere sunuyor. Denenmiş yüzlerce pratik yemek tarifi bulunan Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz indirebilirsiniz.
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