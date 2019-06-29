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e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı 1.0.1 (ios)
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  4. e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı - iPhone ve iPad için Vatandaş Temsilcisi Uygulaması

e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı

1.0.1
ios
e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

İstek ve önerilerini iletmek isteyen işitme engelli bireyler, e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulamasından destek alabiliyorlar.

İşitme engelli bireyler, e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden e-Devlet kapısı hizmetleri için destek alabiliyorlar.

İşitme engelli vatandaşların yaşam kalitesinin artması ve iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için geliştirilen e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulaması, işitme engelli vatandaşların görüntülü veya yazılı olarak vatandaş temsilcisine ulaşabilmelerini sağlıyor. Uygulamayı açtıktan sonra ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon ve e-posta gibi bilgileri girdikten sonra alt kısımdaki görüntülü veya yazılı görüşme butonuna tıklayarak görüşmeyi başlatabiliyorsunuz.

Hafta içi 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet veren vatandaş temsilcilerine istek, öneri ve şikayetlerinizi iletebileceğiniz e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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