eSound iOS, App Store’da en çok oy alan ücretsiz müzik dinleme, ücretsiz müzik indirme uygulamalarından biri. iPhone ve iPad’inizde müzik dinlemek için para vermek istemiyor, MP3 dinlemekten vazgeçemiyorsanız bu müzik uygulamasını tavsiye ederim.

eSound, iOS platformu için diğer ücretsiz müzik dinleme uygulamaları arasında en iyisi diyebilirim. Yeni şarkılar keşfetmenize yardımcı öneriler, trendler ve sıralamalar, YouTube’dan 150 milyondan fazla şarkı, günlük güncellenen en iyi listeler ve trend olan müzik çalma listeleri, tonlarca farklı tür ruh hali ve diğer müzik kategorileri ile zengin içerik sunan eSound, sınırsız süre sınırsız ücretsiz müzik dinleme keyfi yaşatıyor. Tüm özellikler ücretsiz, sınırsız atlama, arka planda dinleme, uyku zamanlayıcısı gibi müzik uygulamalarında aranan özellikler mevcut. Çalma listeleri oluşturma ve düzenleme şansına da sahipsiniz. Akıllı arama, istediğiniz şarkı, albüm, sanatçı, single, cover, remix ve daha fazlasına ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

eSound iOS Ücretsiz Müzik Dinleme - Müzik İndirme Uygulaması