EyeSense, Türk Telekom’un görme engelli kişilere özel olarak hazırladığı fotoğraf çekme uygulaması. Sesli geri bildirimlerle hem selfie hem de telefonun arka kamerasıyla fotoğraf çekimine yardımcı olan eşsiz bir uygulama.

Sesli komutla iPhone’un kamerasını açıp fotoğraf çekmek mümkün ancak görme engelliler için en iyi fotoğrafı çekmelerini kolaylaştıracak sesli uyarı sistemine sahip bir kamera uygulaması mevcut değil. Türk Telekom’un EyeSense uygulaması görme engellilerin aradığı bu özelliğe sahip. Hem kamera değişiminde (ön ve arka kamera açık şeklinde) sesli uyarı veriyor, hem de çekerken hizalama (sola, sağa, aşağı lütfen şeklinde toplam 8 yöne doğru yönlendirme) yapmanıza yardımcı oluyor. Ön ve arka kameraya geçmek için sağdan sola - soldan sağa kaydırıyor, paylaşmak için de aşağıdan yukarı kaydırıyorsunuz.