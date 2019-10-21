500 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam eden Fancy Tale klasik bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıktı.

Eşsiz bir seviye sistemine sahip olan yapımda oyuncular 3 farklı mod ile karşılaşacaklar. Farklı seviye sistemlerinin yer aldığı yapımda oyuncular basitten zora doğru ilerlerken bu seviyeleri tamamlamak için ter dökecekler.

Diğer bulmaca oyunlarında olduğu gibi oyuncular 3’lü kombinasyonlar eşliğinde karşılarına çıkan nesneleri yok etmeye çalışacak ve farklı seviyeleri deneyimleyebilecekler.

Mobil bulmaca oyunlarına olan ilgisi ile bilinen Sweet Nitro Publishing imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Fancy Tale Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.6 gibi bir skor puanı ile değerlendirildi.