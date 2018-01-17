Filmborn uygulamasıyla iOS cihazlarınızdaki fotoğraflarınızı harika efektlerle düzenleyebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda çekeceğiniz veya daha önce çektiğiniz fotoğraflar üzerinde gelişmiş araçlarla düzenleme imkanı sunan Filmborn uygulamasında harika çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. Fotoğraflarınızı düzenlerken canlı önizleme ile fotoğrafın son halini takip edebileceğiniz uygulamada beyaz dengesi ve pozlama gibi ayarları incelikle düzenleyebilmeniz mümkün.

Siyah-beyaz ayarlarını ve vurgulamak istediğiniz alanları net bir şekilde ortaya koymanıza izin veren Filmborn uygulaması, hem amatörlere hem de profesyonellere hitap edecek şekilde geliştirilmiş diyebilirim. Hazır efektler, canlı önizleme, vurgulama, pozlama, beyaz ayarı gibi detayları profesyonel bir şekilde kullanabileceğiniz Filmborn uygulaması 9.99 TL karşılığında sunuluyor.

Uygulama özellikleri