Flush, Android telefonlar ve tabletler için üretilmiş bir tuvalet bulma uygulamasıdır.

Her ne kadar ilk bakışta komik gibi görünse de halka açık tuvaletlerin yerlerini bilmek, kimi zaman hayat kurtarabiliyor. Üstelik bilmediğiniz bir şehirdeyseniz, kesinlikle öğrenmek isteyebileceğiniz bilgiler arasında yer alıyor tuvaletler. Bu bilgilere Google üzerinden arama yaparak ulaşabilmeniz bir hayli zor olduğundan Flush, birçok zaman yardımınıza koşabilecek, en azından aklınızda bulunması gereken akıllı telefon uygulamalarından bir tanesi.

Oldukça sade bir tasarıma sahip olan ve kolayca kullanılabilen bu uygulama, temelini Google Maps’ten alıyor. Google Maps’ten aldığı verilerin üzerine kendi bilgilerini ekleyen Flush, zorlanmadan halka açık tuvaletlerin yerini tespit etmenize ve rahatlıkla tuvaletlere ulaşabilmenizde yardımcı oluyor.

Bu Android uygulamasıyla birlikte edinebildiğiniz bir başka önemli bilgiyse tuvaletlerin ücretli olup olmadıkları. Yani Flush’ı açtığınızda tuvaletlerin yerini gördüğünüz gibi gitmek istediğiniz tuvalete para ödeyip ödemeyeceğinizi de kestirebiliyorsunuz.

Sürekli olarak güncellenen ve yeni tuvalet lokasyonları eklenen uygulamayla birlikte WC bulma sorununu tarihe karıştırabileceğiniz gibi acil durumlarda çevrede boş gözlerle dolaşmak yerine uygulamaya bakarak, direkt olarak hedefinize ulaşabilirsiniz.