Focos Live, iPhone’unuzla portre modda video çekmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulama. Portre modda bokeh efekti vererek video çekmenin yolunu arıyorsanız Focos Live uygulamasını tavsiye ederim.

Portre modu iPhone’lara 2016’da beta olarak geldi ancak bulanıklık efekti (bokeh) sadece fotoğraflara uygulanabiliyor. Apple, portre modunda video çekimine izin vermiyor. Focos Live iOS uygulaması bunu sağlıyor. Geniş diyafram açıklığı ve bokeh efekti ile portre videolar çekebiliyor ve videoyu düzenleyebiliyorsunuz. Tek bir ekrana dört farklı video alabiliyorsunuz. Videonun hızını değiştirme, ters çıkmışsa düzeltme şansına sahipsiniz. Videoyu ekran görüntüsü, animasyonlu GIF, 4K 60fps olarak dışa aktarabiliyorsunuz. Müzik ve sesleri yönetmek için de ayrı bir ses düzenleyici elinizin altında.

Focos Live iOS Uygulaması Özellikleri