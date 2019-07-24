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FTM 1.0 (ios)
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  4. FTM - iOS için Trafik Uygulaması

FTM

1.0
ios
FTM
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Emniyet personellerine özel geliştirilmiş bir uygulama

FTM, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde kullanılmak üzere geliştirilen bir trafik ceza denetim ve bilgilendirme uygulamasıdır.

Emniyet mensuplarına özel olarak geliştirilen bir uygulama olan FTM, sürücülerin kural ihlalerini mobil bir şekilde kayıt altına alma imkanı sağlanıyor. Trafik polisleri için faydalı bir uygulama olarak nitelendirebileceğim FTM'yi kullanabilmek için sisteme giriş hakkı olması gerekiyor. Kullanıcı dostu bir uygulama olarak nitelendirebileceğim FTM, personelin işlerini kolaylaştırıyor. Kullanışlı menüleri ve akıcı deneyimiyle tüm emniyet mensuplarının mutlaka kullanması gereken bir uygulama diyebilirim.

FTM uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.