Fubo Runner, Fenerbahçe’nin yeni mobil oyunu. Sonsuz koşu oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı, renkli ve canlı HD grafikleriyle kendisine bağlayan bir yapım karşımızda. Kulübün mobil platforma çıkardığı yeni oyun Fubo Runner’ı hemen iOS cihazınıza (iPhone iPad) indirin, kulübünüze destek olun! Fubo Runner App Store’da da ücretsiz indirilebilir.

Fubo Runner İndir

Fubo Runner, Fenerbahçe’nin üçüncü mobil oyunu. Fubo Rolls ile mobil platforma adım atan kulüb sonrasında unutulmaz golleri yeniden yaşatan Fener Legend oyunu ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi de sonsuz koşu türünde bir oyunla karşımızda.

Fubo Runner’da artık kulübün sevimli yüzü olarak tanıdığımız Fubo ile eğlenceli bir kovalamaca bizleri bekliyor. Seyircisiz bir stadda özel güvenlik görevlisiyle başlamadığınız oyunda engelleri aşarak ilerliyoruz. Yol setleri, otobüsler, rampalar, Fubo’nun önüne çıkan engeller arasında. Fubo uçabildiği gibi hızlı da koşabiliyor. Havalı kramponlardan giydirdiğinizde daha da yükseklere zıplayabiliyor ki bu, tüm altınları toplamanızı sağlıyor. Yol boyunca karşımıza birçok altın çıkıyor onları toplamak hem puanımızı artırıyor hem de zıplama kabiliyetimizi artıran yeni kramponlar almamızı sağlıyor. Bu arada Fubo’yu engellerden kaçırmak için ufak parmak hareketleri yeterli oluyor. Klasik sonsuz koşu oyunlarındaki gibi sağa, sola, aşağı, yukarı çekerek karakterin kontrolünü sağlıyorsunuz.

Koşabildiğiniz kadar hızlı koşun!

Fubo’nun engelleri aşmasına yardım edin!

Fubo’nun şapkasını kullanarak uçun!

Renkli ve capcanlı grafikler!

Hızlı reflekslerinizi gösterme zamanı!

Bu heyecanlı kovalamacaya katılmak çok kolay! Takımınızı desteklemek için hemen yukarıdaki Fubo Runner İndir butonuna dokunarak oyunu telefonunuza/tabletinize yükleyin. Fubo Runner, Moo Moo Games ve Hi Games tarafından tasarlanmış, Fenerbahçe Spor Kulübü’nin mobil oyunları arasındadır.