Garenta uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan araç kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Araç kiralama konusunda en güvenilir şirketlerden biri olarak anılan Garenta, Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet vermeye devam ediyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Eskişehir, Adana, Trabzon, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Bursa şehirlerinde toplamda 29 şubesi bulunan şirket, son derece güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunuyor.

Tercihlerinize uygun birçok araç modeli sunan Garenta uygulamasında birçok farklı marka ve model araçları bulabilirsiniz. Otomatik veya manuel araçlar, benzinli veya dizel araçlar gibi farklı alternatifler sunan Garenta uygulamasında araçların tüm özelliklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Araçların günlük kiralama ücretlerini de görebileceğiniz uygulamada, müsait olan araçları ödemesini hemen veya daha sonra yaparak rezerve ettirebiliyor ve şubelerden teslim alabiliyorsunuz. Size en yakın Garenta şubelerini de gösteren uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.