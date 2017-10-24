Geló uygulaması iOS cihazlarınızdan fotoğraflarınızın renklerini dilediğiniz gibi düzenlemenize olanak sağlıyor.

Çektiğiniz fotoğrafları paylaşırken filtreler ve efektler uygulamayı seviyorsanız, size farklı bir deneyim yaşatacağını düşündüğüm Geló uygulamasını denemelisiniz. Katı renkler, geometrik şekiller ve degrade seçenekleri suna uygulamada, 32 farklı renk paletiyle çalışabiliyorsunuz. Fotoğraflarınız için sıkıştırma, döndürme ve hareketleri kaydırma gibi özellikler sunan Geló; dahili kamera, tam çözünürlük, coğrafi konum ve EXIF/IPTC meta verileri ni de destekliyor.

Resimlerinize tasarım etkisi katmak için tek dokunuşlu bir araç niteliği taşıyan Geló uygulamasında seçimlerinizin etkisini görmek için hareketli sürgüleri kullanabilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınızda fotoğraflarınızı sanatsal çalışmalara dönüştürmek istiyorsanız, Geló uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyoruz.