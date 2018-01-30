GIFConvert.er, Instagram kullanıcıları için Gif yapma ve paylaşma uygulaması. Gif oynatma, Gif yapma, Gif dönüştürme ve Gif düzenlemeyi bir arada sunan ücretsiz uygulama, hem iPhone hem de iPad’de kullanılabiliyor.

Gif paylaşımına izin vermeyen Instagram’da Gif paylaşmak isteyen kullanıcılara özel hazırlanmış Gif uygulamalarından biri GIFConvert.er. Gif’leri video formatına çevirerek Instagram’da paylaşılmasını sağlıyor. Film rulosunu tarayarak tüm Gif’leri buluyor. Dropbox’da sakladığınız Gif’lerinizi de içe aktarabiliyorsunuz. Gif’in hızından oynama şekline (ters, pingpong, normal), süresinden kalitesine her şeyi ayarlayabiliyor, tüm karelerini görebiliyorsunuz.

GIFConvert.er Özellikleri: