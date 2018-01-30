GifShare, Gif’leri video formatına dönüştürerek Instagram’da paylaşmanıza imkan sağlayan ücretsiz bir mobil uygulama. Web üzerindeki Gif’leri telefonunuza indirebiliyor veya film rulonuzdaki Gif’leri seçebiliyorsunuz.

Gif paylaşımına izin vermeyen Instagram’da sevdiğiniz Gif’leri paylaşmanızı sağlayan uygulamalar arasında GifShare. Arama fonksiyonuyla internet üzerindeki milyonlarca Gif’e hızlıca ulaşmanızı sağlıyor. Dilerseniz film rulonuzda kayıtlı Gif’leri de aktarabiliyorsunuz. Gif’lerin hızını, arka planını ayarlayabiliyor ve filtre uygulayabiliyorsunuz. Gif’i düzenlemeniz bittiğinde video olarak kaydedip ister Instagram’da paylaşıyor, ister film rulonuza kaydediyorsunuz. Yalnız ücretsiz sürümünde Gif’in köşelerine filigran yerleştiriliyor. Filigranı kaldırmak için uygulama içi satın alım yapmanız gerekiyor.

GifShare Özellikleri: