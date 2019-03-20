Glovo, yeme - içme ile sınırlı olmayan her yerden sipariş verebildiğiniz bir mobil uygulama. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 20’den fazla ülkede, 100 şehirde hizmet veren Glovo, 16 milyonun üzerinde indirmeyle en çok indirilen sipariş verme uygulamalarından biri. Apple’ın da 2016’nın En İyi iOS uygulamaları arasında yer verdiği ödüllü teslimat uygulaması ile hemen her şeyi sipariş verebiliyorsunuz.

Bulunduğunuz şehirdeki restoranlar, süper marketler, mağazalardan sipariş verebildiğiniz, siparişinizi dakikalar içinde kapınıza ulaştıran bir uygulama Glovo. Yiyecek, eczane, çiçek, alkol, oyun, çorap, sevdiğiniz burger, pizza, ızgara, kebap, suşi… her şeyi sipariş verebiliyorsunuz. Hatta elbisenizi kuru temizleyiciden alacak, unuttuğunuz bir eşyayı getirecek kurye bile ayarlayabiliyorsunuz. Siparişinizin gerçek zamanlı olarak da takip edebiliyorsunuz.

Türkiye’de İzmir, İstanbul ve Ankara’da hizmet veren Glovo uygulamasının öne çıkan özellikleri: