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Gradient: DNA Ancestry AI Test 1.10.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Fotoğraf ve Video
  4. Gradient: DNA Ancestry AI Test - iOs için Etnik Kökeni Algoritma ile Tahmin Eden Fotoğraf Uygulaması.

Gradient: DNA Ancestry AI Test

1.10.2
ios
Gradient: DNA Ancestry AI Test
ÜCRETSİZ
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Etnik Kökeni Tahmin Eden Fotoğraf Uygulaması

Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 1
Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 2
Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 3
Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 4
Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 5
Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 6
Gradient: DNA Ancestry AI Test Ekran Görüntüleri - 7
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Etnik kökeninizi yapay zeka ile tahmin eden Gradient: DNA Ancestry AI Test, son dönemde en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. Uygulama içerisinde algoritma ile fotoğrafınızı analiz ediyor ve etnik kökeninizi tahmin ediyor.

Etnik Kökeni Tahmin Eden Uygulama

Uygulama içerisinde hangi ünlüye benzediğinizi görebiliyorsunuz. Sonucu Instagram üzerinden arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz. Uygulamada ayrıca saç renginizi değiştirebilmektesiniz. Hangi saç renginin size en uygun olduğunu kolayca buluyorsunuz.

Resimlerde yer alan gözleri ve dudakları yeniden boyutlandırabilmenin yanında cilt tonunu da değiştirebilmektesiniz. Uygulamayı geliştiren şirket birinci sınıf yapay zeka teknolojileri kullanarak yüz güzelleştirmenin yapıldığını açıkladı. Rönesans çağına geri dönün ve tarihi resminizin nasıl görüneceğini uygulama kolayca görün.

Önemli not: Uygulama sizlere ilk başta ücretli sürüm teklif etmekte. Sol üst kısımda silik bir çarpı bulunuyor. Oraya basarak uygulamayı kullanabilirsiniz.

Ücretli sürüm içerisinde 3 günlük deneme bulunmakta. Ücretli sürümü alıp üyeliğinizi iptal etmez iseniz, kartınızdan ücret kesilmekte. Bundan dolayı dikkatli olmanızı öneriyoruz.

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