Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Granny’s Farm 4Enjoy Games tarafından geliştirildi ve oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan Granny’s Farm günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken yapım kitlesini de artırıyor. Birbirinden farklı zorluklara sahip bulmacalar ile karşılaşacağımız oyun içerisinde aile çiftliği de kurma fırsatı bulacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız.

Oyuncular karşılarına çıkan bulmacalarda aynı türdeki nesneleri 3’lü kombinasyonlar eşliğinde yok edecek, hamle sayısı elde edecek ve kendi çiftliklerini hayata geçirecekler. Oldukça zengin bir içerik yapısı ile karşılaşacağımız oyun içerisinde ev inşa edebilecek, tarla ekip biçebilecek ve satışlar gerçekleştirebileceğiz.

Granny’s Farm 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanırken Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip.