Graphic Studio uygulamasında sunulan hazır filtreler, yazı tipleri ve çerçevelerle fotoğraflarınızı süsleyebilirsiniz.
Graphic Studio uygulaması, iOS cihazlarınızdaki fotoğraflarınıza benzersiz efekt ve filtreler eklemenizi sağlıyor.
Çektiğiniz fotoğrafları etkileyici hale getirebilmeniz için onlarca araç takımı sunan Graphic Studio uygulamasında, fotoğraflarınızı orijinal halinden çok daha iyi bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Önceden tasarlanmış filtreler, yazı tipleri ve tasarım ögeleri sunan Graphic Studio uygulamasında, çalışmalarınızı arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.
32 filtre, 9 yazı tipi ve 16 çerçeve seçeneği sunan Graphic Studio uygulamasında, araçları uyumlu bir şekilde kullanarak yaratıcı çalışmalara imza atabilirsiniz. Üzerinde çalışacağınız fotoğrafları albümden seçebileceğiniz gibi kamera uygulamasından da çekebileceğiniz uygulamada, çalışmalarınızı fotoğraf albümüne kolayca kaydedebiliyorsunuz. Eğer siz de fotoğraflarınızı etkileyici hale getirmek istiyorsanız Graphic Studio uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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