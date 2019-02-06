Graphic Studio uygulaması, iOS cihazlarınızdaki fotoğraflarınıza benzersiz efekt ve filtreler eklemenizi sağlıyor.

Çektiğiniz fotoğrafları etkileyici hale getirebilmeniz için onlarca araç takımı sunan Graphic Studio uygulamasında, fotoğraflarınızı orijinal halinden çok daha iyi bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Önceden tasarlanmış filtreler, yazı tipleri ve tasarım ögeleri sunan Graphic Studio uygulamasında, çalışmalarınızı arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.