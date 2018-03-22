Groovebox uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan kendi müziklerinizi oluşturabileceğiniz bir stüdyoya sahip olabilirsiniz.

Müzikle uğraşanların ilgisini çekeceğini düşündüğüm Groovebox uygulaması, özgün müziklerinizi oluşturmak için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü aracı sizlere sunuyor. Gelişmiş bir arayüze sahip olan Groovebox uygulamasında Drumbox, MiniMon, RetroBass ve Poly-B gibi dört güçlü enstrüman da bulunuyor. Enstrümanları dokunmatik ekran üzerinden yönetebileceğiniz uygulamada, oluşturduğunuz parçaları dilediğiniz gibi düzenleyebilmeniz de mümkün.

Yüzlerce hazır melodi ve ritm kütüphanesi sunan Groovebox uygulamasında, oluşturacağınız müzikleri dilediğiniz platformda paylaşabiliyorsunuz. iPad Pro cihazlarla da uyumlu olarak çalışan Groovebox uygulamasında, çalışmalarınızı müzik prodüksiyon konusunda gelişmiş özellikler sunan Ableton Live uygulamasına da aktarabiliyorsunuz. Eğer siz de kendi müziklerinizi oluşturmak istiyorsanız, Groovebox uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri