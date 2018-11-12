HFA Bildirimi, döviz kurunun artışını bahane ederek yüksek fiyat artışı yapan firmaları şikayet edebileceğiniz resmi bir uygulama.

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu Haksız Fiyat Artışı Bildirimi uygulaması, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arama, Bakanlık, CİMER ve AKİM’e başvuru yapmaktan çok daha pratik.

Doların artışını göstererek ürünlerinin kalitesini artırmadan etiketlerine haksız güncelleme yapan işletmeleri anında şikayet edebileceğiniz resmi nitelikli mobil uygulama HFA Bildirimi. Üye olduktan sonra tek yapmanız gereken; Firma unvanını, marka bilgisini seçmek, şikayetinizi kısaca anlatmak ve fotoğrafı iliştirmek. Şikayetiniz doğrudan Ticaret İl Müdürlüğü ilgili birimlerine iletiliyor. Şikayetlerim bölümünden şikayetinizin durumunu (işleme alındı, cevaplandı) görebiliyorsunuz.