iConv uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan birkaç adımda video ve ses dosyalarınızı dönüştürebilmeniz mümkün.

Akıllı telefonlarınızda bulunan video ve ses dosyalarını farklı formatlara dönüştürmek istiyorsanız, bunu çok basit adımlarla sizlere sunan iConv uygulamasını tanıtalım. Sade ve kullanışlı arayüzüyle birlikte, işlem yapmak istediğiniz dosyaları kolaylıkla dönüştürebileceğiniz uygulamada bilinen tüm video ve ses dosyası formatlarıyla çalışabilirsiniz. Dönüştürmek istediğiniz zaman aralığını da başlangıç ve bitiş olarak ayarlayabileceğiniz uygulamada, dosyaların kodek ayarlarını da düzenleyebilmeniz mümkün.