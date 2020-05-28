Android ve iOS platformunda oyuncuları gerilim dolu bir dünyaya götüren Idle Mafia Boss beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Kendi mafya imparatorluğumuzu kurmaya çalışacağımız oyunda suç dünyasına adım atacak, birbirinden farklı karanlık işler yapacak, yüksek gelirler elde ederek dünyaya adeta kafa tutmaya çalışacağız.

Dünyanın dört bir yanında mafya organizasyonları yapacağımız oyun içerisinde yüksek gelirli işler yapmaya çalışacak, işlerimizi sürekli olarak genişletmeye çalışacağımız oyunda yeri gelecek heyecan dolu çatışmalar ortasına gireceğiz.

Ticari anlamda birbirinden farklı kararlar almaya çalışacağımız oyun içerisinde mümkün olduğunca çok para kazanmanın yollarını arayacağız.

Gerilim dolu bir dünyaya ev sahipliği yapan Idle Mafia Boss 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.