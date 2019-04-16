IGA Airport uygulaması ile iOS cihazlarınızdan, İstanbul Havalimanındaki birçok hizmetten yararlanabiliyorsunuz.

Ülkemiz için gurur kaynağı niteliğindeki bir girişim olan ve dünyanın en büyük havalimanı olma niteliğine sahip olan İstanbul Havalimanı, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi sunabilecek durumda. Halihazırda seferlere başlayan İstanbul Havalimanının resmi mobil uygulaması IGA Airport ile birçok hizmetten faydalanabilir ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Evden havalimanına ne kadar sürede ulaşabileceğinizi hesaplayabileceğiniz IGA Airport uygulamasında, uçuş bilgilerinizi kullanarak uçuş durumunuzu dilediğiniz her yerden takip edebilmeniz mümkün. Havalimanındaki mağazalar, ATM’ler, kafeler, restoranlar ve diğer mekanları da görebileceğiniz ve yol tarifi alabileceğiniz IGA Airport uygulamasında, güncel İstanbul etkinliklerinden de haberdar olabilirsiniz. Ayrıca, İstanbul Havalimanına ulaşım bilgilerini de görüntüleyebileceğiniz IGA Airport uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.